最新預測：2017國民黨主席 吳敦義當選機率51％勝出

根據未來事件交易所綜合民意調查和預測市場，2017國民黨主席選舉預測，吳敦義以51％勝出。圖為國民黨主席選舉電視政見會。（資料照／姚志平攝）

根據未來事件交易所綜合民意調查和預測市場，2017國民黨主席選舉預測當選機率，吳敦義以51％勝過郝龍斌的27％和洪秀柱的22％，成為當選機會較高者。

根據4月29日的最新結果，調查單位指出，預測機率是民意調查60％加上預測市場40％所得結果，而Google Trends搜尋趨勢也顯示，韓國瑜在今年1月23日到3月16日搜尋人氣指數一度高達40％，但4月24日則由吳敦義30％領先群雄，成為搜尋人氣王。

所謂預測市場，是未來事件交易所引進期貨交易的型態，針對重大政治或社會議題進行的預測；當參與者預測價格將高於市價時，也就是看好事件未來的發展，一般會買進該事件；反之，當參與者預測價格將低於市價時，也就是看壞事件未來的發展，則一般會賣出該事件。根據這套規則，過去曾多次準確預測選舉結果。

調查單位指出，在未來事件預測市場中，「2017KMT主席當選者」最新價格，吳敦義為45.5，洪秀柱為35.0，郝龍斌則為20.0；可以判斷目前局面是吳與洪呈現拉鋸膠著態勢，如果進入第二輪投票，則吳敦義可望勝出；但如果吳和郝進入第二輪，則郝龍斌有機會勝出，因此，吳軍打出一輪過半訴求，希望一次過關，洪跟郝的支持者正進行動員，搶第二名，務求進入第二輪投票。

調查單位同時將僅供參考的PTT賭盤和預測首輪過半的PTT樂透列入，有趣的是，此兩者洪秀柱分別以49％和47％勝出，這透露出在網路世界中，洪秀柱的支持者已經出現動員跡象，並沒有讓洪主席太寂寞。

然而網軍並非洪秀柱的強項，外界皆知洪秀柱在黃復興黨部有較高支持度，進一步分析今年黨主席暨代表選舉黨員投票資格，取得投票權人數為465084人，其中黃復興占104706人，是黨員結構中不能忽視的票倉；今年至今新徵和回復黨籍人數，分別是新徵53119人，回復13441人。總體來說，洪秀柱以黃復興為強項，但網路卻出現PTT看好的賭盤，而綜合未來市場和民調，吳敦義的當選機率較高，調查單位指出，這意味著吳與洪將在第二輪投票對決。

(中時)