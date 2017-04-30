川普百日缺席白宮記者宴 反在賓州吹功績、諷記者

美國總統川普(中)4月29日在賓州造訪AMES公司。(美聯社)

美國總統川普4月29日在賓州舉辦上任百日集會。(美聯社)

美國總統川普4月29日在賓州舉辦上任百日集會。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)今打破傳統，不參加白宮記者晚宴，而是到賓夕法尼亞州參加歡慶上任百日的集會，他在會中宣稱自己為華盛頓特區帶來的「深遠影響」，而且嘲諷記者晚宴一定「很無聊」。

根據美聯社(AP)，川普選擇到賓州歡慶百日，只要是因為他在該州贏得48%的選票，這也是該州自從老布希總統(George H. W. Bush)後首次選出共和黨的總統。川普造訪賓州的坎伯蘭縣(Cumberland County)，並參觀一家1774年創立的鐵鍬製造商AMES Companies。

ABC新聞網報導，川普在集會中重申許多競選期間的承諾，如蓋美墨邊境牆、改革和替換歐巴馬健保、維護邊境安全，並攻擊歐巴馬政府和民主黨。他曾讚其政府團隊解決多種美國問題如移民、安全、增加工作機會等，必且特別提到賓州的礦工。川普宣稱其政府結束針對礦業的戰爭，讓礦工奪回他們的工作。

川普說：「我們保持了我們一個又一個的承諾，而事實上民眾對此相當開心，他們了解正在發生的事。但未了要了解我們正在達成的歷史性進步，我們必須要坦白面對我和我的團隊繼承的政府，因為相信我─前政府留了一堆爛攤子給我們。」他在每周例行廣播和網路演說中說：「在僅僅14周內，我的團隊就為華盛頓帶來深遠的影響。」

他在賓州集會中，也攻擊在華盛頓特區參加白宮記者協會晚宴的媒體記者們。川普嘲諷的說：「如你們可能已知的一樣，今晚在特區有另一個大集會舉行，你們有聽說過嗎?一堆好萊塢演員和華盛頓媒體，現在正在特區飯店的晚宴廳彼此安慰。他們是為了白宮記者晚宴而聚在一起─但卻沒有總統出席」，川普宣稱他反而對能到百哩外的賓州和民眾會面，感到更為高興，之後他抨擊媒體「令人蒙羞」以及「無能」。他也宣稱參加的記者是被「困在非常、非常無聊的晚宴中」，若他明年出席將會使得晚宴有趣得多。

民調顯示，從川普在競選期間就支持他的人，儘管他在上任百日後缺乏政績、對他仍保有信心，即便川普試圖降低上任百日這個里程碑的重要性。他周五在簽署行政命令時說，這個百日是個「假的標準」，但他仍強調他不認為史上有其他人曾達成他的團隊在頭百日完成的事蹟。

(中時電子報)