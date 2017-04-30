超重量級對決 年輕王者擊倒傳奇拳手

重量級拳王喬雪(右)與克利奇柯大戰11回合。(美聯社)

拳擊史上最厲害的重量級冠軍之一，41歲的烏克蘭名將克利奇柯(Wladimir Klitschko)30日在一場萬眾矚目的拳賽中挑戰年輕的不敗拳王喬雪(Anthony Joshua)。兩人激鬥了11回合，老拳王克利奇柯一度把喬雪擊倒在地(喬雪生涯首度倒地)，最後仍擋不敵喬雪的猛攻，被打得七葷八素，以TKO(技術擊倒)落敗。

重量級拳王喬雪(右)比賽中將克利奇柯擊倒。(美聯社)

這場夢幻拳賽在倫敦的溫布利足球場舉行，出生於英格蘭的喬雪在全場90000名觀眾前擊退了傳奇的克利奇柯，拿下IBF(衛冕)、WBA、IBO重量級腰帶。這場大賽從去年8月醞釀至今，兩位拳手大約可平分3000萬英鎊(約台幣11.7億)彩金。

雙方的體重都超過108公斤，打得非常凶猛，克利奇柯於第5回合就先倒地一次。喬雪在第6回合吃了一記猛烈的右拳，生涯首度被擊倒，但他很快就回復意識。第11回合時，喬雪一記致命的上勾拳決定了勝負，克利奇柯起身後已經失去大部分的戰鬥力，接連倒下兩次後幾乎無法站穩，裁判於是終止了比賽，宣告喬雪以TKO獲勝。

重量級拳王喬雪(左)生涯首度被打倒在地。(美聯社)

克利奇柯是1996年亞特蘭大奧運超重量級金牌，轉戰職業後他拿下WBA、IBF、WBO聯盟的冠軍，統治重量級拳壇超過9年半，僅次於傳奇的喬路易(11年半)；他也擁有史上最重的右直拳，職業生涯69戰64勝，53次KO。

27歲的喬雪則是2012年倫敦奧運超重量級金牌，職業生涯19戰無敗，100%的KO率，他通常在兩回合內就能收拾對手，對戰克利奇柯的11回合是他打過最長的比賽。

(中時電子報)