超重量級對決 年輕王者擊倒傳奇拳手
拳擊史上最厲害的重量級冠軍之一，41歲的烏克蘭名將克利奇柯(Wladimir Klitschko)30日在一場萬眾矚目的拳賽中挑戰年輕的不敗拳王喬雪(Anthony Joshua)。兩人激鬥了11回合，老拳王克利奇柯一度把喬雪擊倒在地(喬雪生涯首度倒地)，最後仍擋不敵喬雪的猛攻，被打得七葷八素，以TKO(技術擊倒)落敗。
這場夢幻拳賽在倫敦的溫布利足球場舉行，出生於英格蘭的喬雪在全場90000名觀眾前擊退了傳奇的克利奇柯，拿下IBF(衛冕)、WBA、IBO重量級腰帶。這場大賽從去年8月醞釀至今，兩位拳手大約可平分3000萬英鎊(約台幣11.7億)彩金。
雙方的體重都超過108公斤，打得非常凶猛，克利奇柯於第5回合就先倒地一次。喬雪在第6回合吃了一記猛烈的右拳，生涯首度被擊倒，但他很快就回復意識。第11回合時，喬雪一記致命的上勾拳決定了勝負，克利奇柯起身後已經失去大部分的戰鬥力，接連倒下兩次後幾乎無法站穩，裁判於是終止了比賽，宣告喬雪以TKO獲勝。
克利奇柯是1996年亞特蘭大奧運超重量級金牌，轉戰職業後他拿下WBA、IBF、WBO聯盟的冠軍，統治重量級拳壇超過9年半，僅次於傳奇的喬路易(11年半)；他也擁有史上最重的右直拳，職業生涯69戰64勝，53次KO。
27歲的喬雪則是2012年倫敦奧運超重量級金牌，職業生涯19戰無敗，100%的KO率，他通常在兩回合內就能收拾對手，對戰克利奇柯的11回合是他打過最長的比賽。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。