中捷電聯車穩定度測試 市府有信心明年試運轉
台中市北屯機廠內的電聯車測試軌長度約980公尺，是台灣最長測試軌道，4月起電聯車已在測試軌上進行一系列動態測試，也首度以1192袋沙包，模擬列車滿載536人情況測試載重，交通局表示，暑假期間就可看見電聯車於主線上試跑的畫面。
「對明年試運轉的目標非常有信心！」台中市府交通局長王義川表示，電聯車廂不但設計美觀，功能及安全性更是一流水準，目前包括維修廠、駐車廠扇型軌及測試軌等都已完工，預計6月完成主線軌道工程，7月可進行主線第三軌送電作業。
台中捷運綠線首列電聯車2月由日本運抵台中後，先在北屯機廠完成轉向架組裝及靜態檢測，電聯車已在測試軌上進行的動態測試，起點由位於機廠旁的G0車站鳴笛出發，運行加速至營運極速70公里，來回進行頭、尾兩節車廂牽引測試。
王義川表示，測試項目除加速測試、煞車減速測試、手動前進、手動後退等，更首度以沙包模擬列車滿載536人的情況，採每人60公斤來計算，載重測試每包約27公斤、總計1192包的沙包，整輛列車共載重32公噸，藉此觀察列車載重穩定度、分析並優化其推進力與牽引力等數據。
交通局表示，捷運綠線高架主線段現正進行軌道鋪設及供電系統布纜作業，電聯車所需電力將由台電輸送至北屯及烏日主變電站後，降壓整流成750伏特直流電，再透過集電靴提供電聯車牽引動力使用。
(中時)
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