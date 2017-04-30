中市推廣非基因改造大豆，荳豆漿打進行銷市場

中市推廣非基因改造大豆，5月起多元產品行銷至各大通路。（圖／台中市府提供）

台中市政府農業局輔導海線地區農民，將二期作再生稻轉作非基因改造大豆。（圖／台中市府提供）

台中市府農業局積極輔導海線地區農民，將二期作再生稻轉作非基因改造大豆，其中部分製成「荳豆漿」飲品，提供全市8所國小、約2500名學童訂購飲用；也與多家企業研發製成多元產品，5月起陸續行銷至各大通路，讓更多民眾體驗在地非基改大豆的美味。

海線地區農民將二期作再生稻轉作非基因改造大豆，去年採收大豆烘乾後約58噸，截至今年4月已銷售約31.6噸。

農業局指出，農糧署宣布從2014年第二期作起公糧不收購再生稻，嚴重影響中市海線地區二期作再生稻經營方式，市府考量此情形，加上台灣每年進口大豆超過9成為基因改造大豆，因此輔導海線地區農民於二期作轉作國產非基因改造大豆，尋求更好的發展契機。

市府委託保證責任台中市中都農業生產合作社擔任契作主體

，率先建立田間收購分級制度，以夾雜率、含水率及重量作為收購指標，契作農民共74人，主要在大甲、大安、外埔、清水、龍井、梧棲、大肚等7區種植，契作面積48.7公頃。

農業局表示，採收的大豆，部分由保證責任台中市中都農業生產合作社與沙鹿區果菜運銷合作社合作製成「荳豆漿」，提供學童營養午餐飲品。

目前訂購學校有南區和平國小、北屯區東光國小、豐原區葫蘆墩國小、大雅區上楓國小、大雅區六寶國小、龍井區龍山國小、梧棲區大德國小及烏日區烏日國小等8所學校，採每個月訂購方式辦理。

也以烘乾原豆、豆乳、豆麵、豆干、味噌、醬油等方式，與大學、民間業者等單位合作研發產品，預計於今年5月後陸續行銷至各大通路。

農業局表示，市府推動非基因改造大豆相關計畫，鼓勵農田輪作、提高非基改大豆糧食自給率，並透過源頭控管，加上積極輔導執行單位開闢多元產品，創立自有品牌、建立行銷通路，提供民眾健康有保障的非基改大豆，達成活化農地、增進農民收益及食品安全源頭把關三贏目標。

(中時)