劉詩詩機上一個舉動 讓空姐集體被圈粉
劉詩詩個性率直、親和力十足，私下一點明星架子也沒有，近日更因在飛機上的一個舉動，被空姐狂讚素質高，「瞬間我們都被詩詩圈粉了」。
有空姐和劉詩詩搭同班飛機，事後在微博透露她私下暖心舉動，劉詩詩不僅溫和有禮貌，和她視線交會時，她會微笑說謝謝，更令她們驚訝的是，劉詩詩在離開座位時，會把毛毯整理整齊放好，「也許大家會說不就是個被子，我要跟大家講，頭等艙客人是很少會自己整理乾淨放好的，基本都是一團扔在腳底下」。
因此劉詩詩的舉動，讓同班機的全體員工都狂讚素質高，「瞬間我們都被詩詩圈粉了」，網友也大讚她人美心也美，「又更喜歡她了」。
(中時電子報)
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