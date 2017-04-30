劉詩詩機上一個舉動 讓空姐集體被圈粉

劉詩詩個性率直、親和力十足。(圖／翻攝自劉詩詩微博）

有空姐曝光劉詩詩私下暖舉。（圖／翻攝自微博)

劉詩詩個性率直、親和力十足，私下一點明星架子也沒有，近日更因在飛機上的一個舉動，被空姐狂讚素質高，「瞬間我們都被詩詩圈粉了」。

有空姐和劉詩詩搭同班飛機，事後在微博透露她私下暖心舉動，劉詩詩不僅溫和有禮貌，和她視線交會時，她會微笑說謝謝，更令她們驚訝的是，劉詩詩在離開座位時，會把毛毯整理整齊放好，「也許大家會說不就是個被子，我要跟大家講，頭等艙客人是很少會自己整理乾淨放好的，基本都是一團扔在腳底下」。

因此劉詩詩的舉動，讓同班機的全體員工都狂讚素質高，「瞬間我們都被詩詩圈粉了」，網友也大讚她人美心也美，「又更喜歡她了」。

(中時電子報)