中國「天空之鏡」重新開放 打造27公尺高觀景台盡覽美景
被《國家旅遊地理》雜誌評選為「一生必去的55個地方」之一的中國「天空之鏡」青海茶卡鹽湖，近日整修完畢提前重新開放，園區更新鹽湖棧道、親水平台設施，並打造一處27公尺高的觀景平台，讓遊客可從高處遠眺湖區全貌，亦可搭乘小火車、遊湖遊輪，從不同角度欣賞「天空之鏡」的壯闊無盡之美。
茶卡鹽湖位於中國青海3,100公尺海拔，「茶卡」在藏語意指鹽池，過去是進疆入藏、古絲綢之路的必經之地，面積105平方公里；由於湖面結晶鹽層反射，映照藍天、白雪環山的風景猶如一面「天空之鏡」，近年吸引上百萬人次造訪，想一睹媲美世界最大、最高的玻利維亞烏尤尼鹽湖絕景聖地，但也讓景區設施不堪負荷而關閉整修。
昨(29)日湖區重新開放遊客，提前迎接51假期觀光人潮，採付費方式入園，門票從人民幣50元調整為70元，園區升級鹽湖景區核心區、拓寬鹽湖棧道、鹽船碼頭等，提供遊客可乘坐小火車、遊輪、電動車遊湖，另有搭建27公尺高的電梯觀景平台，頂樓同時間可容納90人，讓遊客可將鹽湖景觀全貌盡收眼底。
(中時電子報)
文章來源：青海新聞網旅遊頻道
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