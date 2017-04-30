MLB》白襪真的在重建？6連勝居美中龍頭

M.卡布瑞拉(中)10上轟出陽春炮，率白襪擊敗老虎。(美聯社)

白襪去年在美聯中區倒數第2，連續8年提前放暑假，隨後他們出清賽爾(Chris Sale)和主力外野伊頓(Adam Eaton)，換來一大堆年輕新秀，重建意圖相當明顯，原以為至少要一段時間整合，但令人意外的是，他們30日延長10局6比4擊敗老虎後，不僅拉出六連勝，如今更暫居美聯中區龍頭，完全不像重建中球隊。

白襪此役作客老虎主場，戰到9下還以4比2領先，孰料「守護神」羅伯生(David Robertson)提著油桶上陣，讓老虎扳平戰局。不過白襪打線夠力，10上先有「牛奶弟」M.卡布瑞拉(Melky Cabrera)轟陽春炮，接著一壘有人時，A.賈西亞(Avisail Garcia)再敲三壘安打貢獻1分打點，讓白襪奪得比賽勝利。

羅伯生本季前8場出賽，5次救援機會還沒失手過，但這場比賽卻破功，自己雖拿下勝投，但相當不滿這樣的表現，「登板砸鍋，還讓對方為所欲為，我應該要鎖住戰局，還好第2次機會能順利把握住。」

而老虎9下靠維多馬丁尼茲(Victor Martinez)陽春炮領軍追平，今年前11場登板投9.2局沒被敲過安打的左投J.威爾森(Justin Wilson)10下卻失守，破功不打緊，還挨兩記造成重傷害的安打，苦吞本季首敗，他無奈的說，「這真是個不幸的時刻。」白襪延續連勝，印地安人今天也擊敗水手，美聯中區前兩名依舊不變。

(中時電子報)