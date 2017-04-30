北韓飛彈屢射失敗 東北亞局勢更詭譎
北韓在昨(29日) 朝東北方向試射飛彈，但升空數秒即爆炸，沒有達成目標，這已是本月以來第二次發射飛彈失敗。外界認為，如此密集動作的示威意圖明顯，雖然失敗代表技術不成熟，但反而使得局勢更加詭譎。
大陸鷹派媒體《環球時報》發表社論，對當前的東北亞局勢分析，認為北韓多次發射飛彈，確有達到些許戰略目標。觀察該國射彈的情境，通常有三種意圖，第一種是檢視研發的成果，隔一段時間才會有一次；第二種是對外示威，是一種行動式的抗議語言；第三種是鼓舞國內士氣，通常出現在特殊紀念日。
北韓29日的試射當屬於上述第二種典型，展現其一貫的對抗思維，但連續的失敗表現，不只暴露了該國導彈技術上為成熟，更讓人懷疑其閱兵展示的新型武器是否如傳聞的真是一具模型?
社論表示，北韓如此不光彩的紀錄，不僅不會有威懾效果，反倒可能遭鄰國看輕；不過，就算沒有構成甚麼實質威脅，北韓的頻頻動作的確激怒了美國，以及成功吸引全世界的目光。
現在，北韓與美國雙方互相都在惺惺作態，一個在搞飛彈、一個在玩航母，只要誰先覺得撐不住，立刻就會陷於被動。而且，局勢中存在大量唬人的假姿態，要從中獲取真實訊息也不容易。
(中時電子報)
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