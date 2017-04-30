趙又廷高圓圓遊長城 大電燈泡「他」夾中間

趙又廷、高圓圓夫妻檔結婚近3年，小倆口互動宛如新婚。（圖／本報系資料照片）

演藝圈夫妻檔趙又廷、高圓圓結婚近3年，小倆口相當甜蜜，互動宛如新婚，而夫妻倆近日逛長城，大陸男星林更新也同行，林更新就站在「高圓」夫妻倆中間，還俏皮嘟嘴、手比大拇指，而林更新也被虧他是超級大電燈泡！

林更新曬出與趙又廷、高圓圓夫妻同遊長城照，他還被虧是超級大電燈泡。（圖／取材自林更新微博）

大陸男星林更新曾與趙又廷合作《痞子英雄2：黎明再起》、《狄仁傑之四大天王》，兩人也培養出好交情，林更新昨（29日）則曬出與趙又廷、高圓圓夫妻同遊長城照，三人有默契都穿一身黑，林更新還被「高圓」夫妻挽手。由於網友常形容單身者是「單身狗」，因此還有人虧「趙又廷高圓圓夫妻長程遛狗秀恩愛」。

(中時電子報)