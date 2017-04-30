NBA》怎麼守哈登？里歐納德：不犯規

里歐納德雖然嗆聲防守哈登的策略，就是不要犯規，實際上想要做到卻不容易。(美聯社資料照)

未演先轟動的西區準決賽「德州內戰」馬刺對火箭戲碼，向來低調的馬刺一哥里歐納德，30日難得嗆聲，對決「大鬍子」哈登將會激發更強大的自己，問他怎麼防守哈登？里歐納德說：「盡量讓他在場上打得難受，且不要對他犯規！」

里歐納德與哈登在今年季後賽首輪表現都很優異，里歐納德首輪場均31.2分，更在第4戰攻下季後賽生涯新高43分，哈登也不遜色，平均每場33.2分、7助攻與6.4籃板，不過里歐納德相信自己可在西區準決賽兼顧攻守兩端表現。

「我們擁有一群防守出色的球員，一切都靠團隊努力，」身兼連兩屆年度最佳防守球員與馬刺得分王的里歐納德說，「並不只是我1個人在防守，而是整個團隊，很明顯在進攻也一樣，我必須信任隊友，幫助組織進攻，不要單打獨鬥。」

馬刺與火箭上次交手，是在今年3月7日，當比賽最後關頭，里歐納德表現完勝哈登，他先投進不可思議的超前三分外線，接著賞了哈登1記麻辣鍋，帶領馬刺112比110險勝火箭，證明他對上哈登確實很有一套。

里歐納德30日強調，他防守哈登的策略將很簡單，「我的基本策略就是讓哈登在場上打得不舒服，全力防守他，且不要對他犯規，盡我所能做到最好。」只是哈登本季製造犯規罰球的能力不俗，里歐納德的考驗恐怕比他想像還大。

(中時電子報)