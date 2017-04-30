悠遊卡暑期菁英實習計畫 5月開始報名
悠遊卡公司2017暑期菁英實習計畫即將開跑！延續歷年的實績，2017年再度開辦「暑期菁英實習計畫」活動。甄選對象為國內外公、私立大學大學部升大二至大四在學學生，不限科系，經面試通過後任用，報名收件期間為5月1日至5月22日，實習期間自7月3日起至8月25日止共計8週。
悠遊卡公司表示，近年來國內重要企業都相當重視大學生的實習活動，不但藉此讓學生可以提早認識企業環境，更可以藉年輕學生的思維及觀察為企業注入不同觀點，加強企業和年輕世代的連結，提升企業前瞻的視野。
悠遊卡公司為電子票證龍頭，支付應用遍及日常生活中每個角落，悠遊卡早已成為不可或缺的支付工具，未來將延伸支付應用於網路環境，推動新型態的行動支付，讓持卡人有更便利、更多元的選擇，年輕思維的投入正是悠遊卡持續成為支付領先品牌的重要資源。
悠遊卡公司舉辦暑期實習計畫已經2年，過去2年得到相當好的成果與回饋，今年的實習計畫將於7月、8月進行8週。詳細辦法請上悠遊卡官網了解詳情，歡迎所有大學在學學生踴躍報名參加。
(中時)
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