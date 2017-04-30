幼教＋環保 守護南關幼教藝遊會寓教於樂

台南市教育產業工會、台南市教師會及土豆仁辦公室今天在歸仁文化中心廣場舉辦「守護南關」幼教藝遊會。(曹婷婷翻攝)

黃煥彰老師(右)呼籲各界齊心守護牛埔泥岩免於掩埋場汙染。(曹婷婷攝)

台南市教育產業工會、台南市教師會及土豆仁辦公室今天在歸仁文化中心廣場舉辦「守護南關」幼教藝遊會，結合幼教、環保議題、消防常識體驗等，吸引大小朋友參與。

台南市教育產業工會侯俊良表示，工會近年來為落實幼照法，爭取設置幼教廚工，遊說議員關心增設公幼、增置教保員、關心教保員勞動權益等問題，因為我們認為幼兒是國家未來的希望，幼兒教育是相當重要的，所以工會願意投注心力關注幼兒教育，也期盼南關區及所有會員一同關心幼兒、關心我下一代。

台南市教師會陳杉吉理事長表示，教師組織關心幼教政策落實情形，同時致力於提升幼教師專業能力，近2年辦理桌遊研習、汽球研習、幼教師教師甄試研習等，頗受好評與幼教師認同，教師唯有提昇專業能力，才能取得更多的話語權，未來教師組織會持續致力提昇各個學習階段別教師之專業能力。

幼教委員會顏嘉辰主委指出，目前少子化情形嚴重，樂見台南市先增加私幼教保券補助，但南關區2-3歲的托育名額過低，未來仍急需市政府提供足量的托育名額，提供社區化的托育服務，完整建立0-6歲學前公共化托育的機制，減輕家長育兒負擔，增進生育率。

除了關心幼教議題，多年努力環保教育的黃煥彰老師也呼籲各界齊心守護牛埔泥岩免於掩埋場汙染。他說，龍崎區擁有世界少見的自然地景，並設有牛埔泥岩水土保持教學園區，但未來若設置南區事業廢棄綜合處理中心，接受全台各地的特殊有毒廢棄物，除雨水溶出有毒物質污染土地及水源地之外，載運有毒廢棄物的卡車亦將頻繁進出182線，盼南關線沿路居民都應一同出聲反對該廢棄物中心的設置。

土豆仁辦公室許又仁老師說，「南關線有仁德、歸仁、關廟及龍崎4個行政區，地形外觀是樹葉狀，182縣道（大路）如同葉脈貫穿這塊土地，自清代的臺灣輿圖即有標示，這條道路是府城向東聯繫山區的重要交通管道。

古籍提過，府城東門外有一熱鬧街肆，為舊社街(又名雙獻街)，位於現在86快速道路與182交叉口一帶，也號稱歸仁第一街。在未來發展上，高鐵沙崙站區將有中研院南部分院、綠能科學城、影城、巨蛋的開發建設，極可能發展為台南市新都心，綠美化的道路還被稱為「黃、綠、紅步道」。他提醒小朋友們在闖關活動中認識自己的家鄉、勇於探索，保持努力學習的心。

(中時)