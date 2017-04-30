年改效應 柯志恩：一半學生退教育學程
約20位現職教師今天站出來說，政府要新一代教師多繳、少領、延退，可是又表示19年後退撫基金仍會破產，「所以我們是繳辛酸的嗎」，他們反對這次年金改革。曾在淡江大學任教的國民黨立委柯志恩說，她修教育學程的學生中，有一半已經退掉。
政府年金改革遭到退休軍公教反對後，卻宣稱獲得年輕軍公教支持，因此要繼續做下去。不過約20位現職年輕教師今天在立法院前陳情，他們表示，這次改革只是讓退撫基金延後破產、並不永續，他們退休後恐怕領不到退休金，因此堅決反對。
新北市國中教師李曼麗說，現行新制教師每月要繳的退撫金和公保費約4、5000元，但在這次改革後，他們可能要繳8000多元，然後60歲以後才能退休，最後仍領不到退休金。她不解，政府為何要新制教師去繳一個明知會破產，未來連老本都領不回的基金呢？
台北市國小教師袁筱梅表示，因為少子化，他們學校很多年都未補進新教師，最近好不容易來了一個25歲的教師，為校園增添不少活力。不過她擔心的是，這次年改將造成「老教師退不了、年輕教師進不來」的狀況，校園將到處是阿公阿嬤級老師，對學生是好的嗎？
輔仁大學公共衛生系學生施俊宇，同時修了教育學程，原本未來打算擔任老師，不過在這波年改中，他看到年輕人要謀得教職變得更加困難，因此已不敢將教職列為職涯的首選。他表示，「我覺得被政府騙了」，認真去修教育學程，最後恐當不成老師，感覺一切都白忙。
曾在淡江大學師資培育中心任教的的柯志恩說，政府推動年改後，她問了自己教過的學生是否支持，不少人表示反對。有些修教育學程的學生，開學註冊時還好好的，但隨著政府年改政策逐漸明朗，認定為來教職這條路不好走，已有約一半的人退修教育學程了。
(中時)
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