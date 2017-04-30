酷似陽岱鋼 南台灣吸毒水電工被逮

陳姓水電工吸毒被通緝，由於長得像旅日球星陽岱鋼，很快就被警方認出逮捕。（林宏聰翻攝）

高雄30歲陳姓男子因涉毒品案，被法院發布通緝，由於他外型酷似旅日棒球明星陽岱鋼，警方看過他的照片便印象深刻。27日晚間，民權所員警在路上巡邏，一眼就認出他在賣場買飲料，當場將他逮獲，陳男事後得知警方因外型認出他，竟仰頭傻笑：「真的很多人說我長得像陽岱鋼啊！」似乎相當引以為傲。

警方表示，陳男因吸毒，4月陸續被橋頭地檢、橋頭地院發布通緝，由於他外型酷似陽岱鋼，任何人只要一看過照片就有印象，27日晚間，苓雅分局民權所員警執行巡邏勤務，行經林森二路時，一眼瞥見陳男走進賣場要買飲料。

警方起初還怕認錯人，不動聲色走到各個角度核對，等他走出商店時便上前盤查，當場確認身分將他逮捕。

陳男對於即將入獄似乎不太在意，反而頻頻詢和員警討論：「我真的像陽岱鋼嗎？」「很多朋友也說我長得像！」

警方深入了解，才知道陳男本性不壞，小時候與父母感情不睦，由阿嬤將他帶大，後來又被姑姑趕出家門，他國中畢業後當起水電學徒，也學搭遮陽浪板，為了賺錢，還自稱南台灣水電技術沒人比他高竿。

警方邊做筆錄邊開導，鼓勵個性樂觀的陳男將來服刑完畢後回到正軌，重拾水電專長，以「南台灣水電界陽岱鋼」名號闖出一片天。

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(中時)