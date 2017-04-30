北市環保局與自來水處合作 籲民眾化糞池每年一清
家中廁所如果還未接汙水下水道，仍使用化糞池的民眾要注意了！北市環保局表示，今年與台北自來水事業處合作，搭配水費單加註宣導內容，提醒家中仍使用化糞池的民眾務必每年清理一次化糞池，以確保居家環境衛生安全。
環保局說明，為提升居家環境品質，今年與北水處合作，自5月起，將搭配水費單加註宣導內容提醒民眾，民眾的水費單收費項目欄若未列出「汙水下水道使用費」，即代表住家仍未接衛生下水道，這些住戶應該每年定期清理化糞池，以確保居家環境衛生及減少病媒孳生，維護自己健康。
環保局表示，化糞池具有將有機物消化分解的功能，在尚未接衛生下水道的區域，是用來處理家戶廁所汙水的必要設施。
目前北市衛工處統計汙水下水道用戶接管率已達75.21%，尚有部分未接管者，則需依靠化糞池處理生活汙水，然而，化糞池處理過程仍會有汙泥沉澱，且設施有容量限制，因此如果每年定期清理化糞池，處理效能就可達51%以上，若無定期清理，處理效能則僅剩3%。
衛工處指出，住戶如未定期清理化糞池抽取水肥，除化糞池可能滿溢，造成臭味及處理效能下降外，更易造成蚊蟲孳生，而且處理效能低的污水就排放在居家周圍，影響公共衛生及住戶自己的健康。
環保局指出，目前北市核可的水肥清運許可機構共94家，業者名單已公布於環保局網站上（首頁>線上查詢>環保服務機構查詢>水肥清運許可機構），針對水肥清運業者服務內容，可洽詢環保局資源循環管理科（1999轉7300）。
(中時)
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