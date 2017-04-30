陸學者楊潤東：川普認知中美重要性 不會支持台灣國際活動

蔡英文總統表示不排除與美總統川普再次通電話，遭到川普拒絕，日前赴美國與美智庫和官員交流的大陸學者楊潤東透露，美國官員私下表示，上次蔡與川普通話，不是川普多麼喜歡蔡英文，而是川普對台灣問題的複雜性認識不深，也與川普爭強好勝的性格有關，他認為川普近期中期或未來再與蔡英文通話的可能性近乎零。 不但不會通話，就連臺灣想參與的各種國際活動，也不會獲得美國真心支持。

「蔡英文不要真把川普當二舅」，北京大學中國戰略研究中心副主任楊潤東指出，蔡曾在川普候任期裡，通過走關係，有代價的與對方通過十幾分鐘電話，就此便認為與美國總統攀上了親戚，可以抱美國大腿了。 認為只要有了美國的撐腰，就可不考慮大陸感受，就可把九二共識拋棄，就可為所欲為，他批評這根本是癡人說夢。

日前剛赴美與美官員與智庫交流的楊潤東透露， 據美國不具名對中美關係頗有研究外交高官指出，上次蔡與川普通話，不是川普多麼喜歡蔡英文，而是川普對臺灣問題的複雜性認識不深，很膚淺。 當然，這也與川普爭強好勝的性格有關。 但並不是要去改變台美關係，更不是要挑釁中國。

楊潤東說，在最近川普在推特發佈的資訊中，已經透露出他對中美關係的重要性有認知， 並高度尊重和欣賞中國大陸領導人習近平。 加之美國遇到的許多國際上的重大棘手問題，尤其朝核問題都需要中國的合作，他研判，以美方各管道透露出的資訊可以判斷， 川普近期中期或未來再與蔡英文通話的可能性近乎零。 不但不會通話，就連臺灣想參與的各種國際活動，也不會獲得美國真心支援。

楊潤東認為，蔡英文當下要做的事，就是承認九二共識，不再在國際上及台灣內部挑起台獨話題，回歸到兩岸和平的起點。 大陸與臺灣是中國內部矛盾，外人可以勸和，但不可以選邊站，更不可能干涉。，想干涉也沒有這個實力。他批評聯美日抗中這種念頭和行為，是搬起石頭砸了自己的腳。

(旺報)