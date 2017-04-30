竹竿大盜苗栗釣財物 警方高雄逮涉案廚師
苗栗市社區出現竹竿怪盜，宵小探知民宅沒人在家後，開啟窗戶再利用長竹竿「釣」出置有財物的包包或衣物。苗栗警方經過2個多月追查，發現從小在孤兒院長大的陳姓男子涉嫌重大，但他居無定所以致查緝困難。
苗栗警分局鎖定32歲陳男後，從各方資料都無法查出其行蹤，直到日前在網路巡邏時，意外發現他在高雄市一家飯店擔任廚師，29日晚間將他拘提到案，他坦承涉及3件住宅盜案、1件自行車竊案，漏夜移送檢方偵辦，陳男被限制住居。
警方調查，陳男於今年2月上旬到苗栗會見網友，因身上盤纏用完，於是隨機在苗栗市偷竊1輛腳踏車後，騎到一處社區，探知無人在家的民宅，就利用竹竿從窗戶「釣」出屋內的包包或衣物，帶離現場後搜刮財物，得手2戶、1戶未遂。
後來警方在其中1根竹竿採獲指紋，而陳男有多件竊盜前科，經比對查出竊賊身分，但苦於無法得知其行蹤，案件一度陷膠著，後來輾轉查出他在高雄某飯店擔任廚師，2014年也曾在彰化以同樣手法犯案，陳男到苗栗犯案前，才因竊盜案假釋沒幾天。
(中時)
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