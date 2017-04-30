年輕新制教師：年金改革粗糙

教師代表李曼麗（左五）與聲援的立委陳學聖（右二起）、賴士葆、李彥秀，柯志恩（左三）喊口號表達對基層新制老師不但沒有18％月退休金，又得再度被砍，未來必須每個月繳更多、替代率調降更低的不滿。（方濬哲攝）

中小學教師手持海報表達不滿。（方濬哲攝）

中小學教師手持海報表達不滿。（方濬哲攝）

基層中小學教師30日在立法院群賢樓前抗議蔡英文政府的年金改革政策過於「粗糙、不合理」，年金改革政策實以新制者受害最深。基層新制老師不但沒有18％月退休金，又得再度被砍，未來必須每個月繳更多、替代率調降更低。

新制教師呼籲拒絕不合理的所得替代率，要求至少不應低於考試院年改版；退休金計算的基準及基數，在職者和已退者標準應一致，均採「本俸X2X2%」計算，以避免爭議；政府正視教育現實，中小學教育人員月退起支年齡不應高於85制或55歲。

(中時)