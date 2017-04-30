網傳中油提供國道免費拖救 高公局：賣擱鬧啊

今高公局發布新聞指出，網路持續有民眾轉傳車輛在高速公路拋錨，不要找高速公路拖救車，因為中油有免費拖救服務，並附上各路段連絡電話。高公局說明，該免費服務是早期高公局與中油的互惠措施，但中油早已沒有提供該服務，而改由高公局分7個區段委託民間拖吊公司辦理，請用路人注意，請網友不要再轉傳，以免誤導其他人，影響道路救援時效。

高公局強調，高速公路上遇有拖救需求，仍請撥打1968免付費電話通報協助，目前收費標準為小型車拖救里程在10公里以內者，收基本費1,500元，超出1公里，每公里加收50元。另如有翻覆、衝至下邊坡、陷入水溝、後輪傳動無法直接拖走等情形，則依嚴重程度加收900或1800元現場作業費。大型車則依車型定有不同費率，詳情請見高速公路局網站，或於通報拖救時洽詢客服人員。

高公局提醒，拖救前請先向拖救服務人員索閱高速公路拖救服務契約三聯單，自行指定拖往地點，且自行指定修理廠，以保障自身權益。

高公局說明，如發生事故或故障，請盡可能將車輛停於路肩，除儘速通報1968或110專線處理，避免造成後續二次事故，在警方人員未到達現場前應先啟亮危險警告燈，並在車輛後方約100公尺處，豎立車輛故障標誌。為加速事故排除，高速公路局也要求各轄區工程處配合國道公路警察局加速事故處理。

高公局表示，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，不得有缺水、缺電或缺燃料，車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，及輪胎任一點胎紋深度不足等問題，另依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落及輪胎胎紋深度不符規定者可處新台幣3,000至6,000元，而車輛缺水缺油等問題，可處新台幣600至1,200元罰鍰。除行車時須注意前述相關注意事項，平時應做好車輛保養及維護，行車前應詳細檢查車況，胎紋是否夠深、胎壓是否正常等，以確保行車安全。

(中時)