國5上午南下塞 下午將轉為北上塞
這兩天天氣相當不錯，吸引許多民眾開車出遊，坪林行控中心表示，今天上午不到7點，就湧現開往宜蘭的車流，也讓國5台北往宜蘭的南下路段有壅塞現象，另提醒民眾，預計從中午過後會變成宜蘭往台北的北上路段壅塞，呼籲民眾避開易塞車時段，今天下午3點起至晚上8點，將會實施匝道高乘載管制措施。
坪林行控中心表示，明天是五一勞動節，許多勞工朋友都利用連續休假開車出門遊玩，加上天氣很好，因此今天一大早，國五南下路段就開始湧現車潮，石碇到彭山隧道的中、後段，時速大約只有20至30公里，部分塞車路段，回堵的車流大概有2點5公里的長度。
另外，國道公路警察局第九大隊隊長朱和貴表示，今天雖然沒有取締龜速車，但自從實施取締龜速車後，似乎已經讓用路人慢慢地養成習慣，進入雪山隧道後要提高車速，這也有助於在連續假日等易塞車時段，雪隧內的行車狀況較為順暢一些，因此今天上午雪隧內的行車狀況還算不錯。
坪林行控中心提醒，接近中午時，國五北返車流已經明顯增加，主要原因是昨天到宜蘭玩的民眾陸續要開車回家，預計從午餐時間過後，就會湧進大量車潮，而塞車情況恐怕將會一直持續到今天晚上10點，呼籲民眾盡量避開塞車時段，改走替代道路，如果明天還有放假，也可明天再開車北返，而從今天下午3點開始至晚上8點，同樣將實施3人以上的高乘載管制，請用路人注意。
(中時)
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