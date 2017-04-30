登山女摔傷腿 出動空勤吊掛

空勤總隊出動直昇機將受傷女子吊掛救出。（王揚傑翻攝）

空勤總隊出動直昇機將受傷女子吊掛救出。（王揚傑翻攝）

昨（29）日下午1時許，新北市1對男女由北稜線行經平溪區菁桐古道往石筍尖登山健行，途中，約30歲女子跌倒墜落3公尺落差高度，意識清醒，雙腳受傷無法移動，隨即向119報案。

秀峰特搜人員接攜帶繩索及SKED（捲式擔架）馳赴救援，並使用GPS定位受困者位置，進入接觸患者後，評估患者生命徵象、現場地形及天色狀況後，決定申請空勤總隊直升機進行吊掛救援，順利將女子救出送醫。

(中時)