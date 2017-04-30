美中全面對話機制 國防部：促美方與我交換意見

國防部指出，目前美國與中共軍事高層互訪、「國防諮商會談」與「國防政策協調會談」等雙邊軍事對話，美方均定期與我方交換意見；未來將敦請美方針對「川習會」雙方同意建立之「美中全面對話機制」，定期與我方交換意見。

立法院外交及國防委員會5月1日進行「建構台美關係全新架構的目標、策略及期程」報告，國防部書面報告已送抵立法院。

國防部表示，中共擴張全球影響力之企圖與態勢日趨明顯，美方通過之友我法案《2017國防授權法案》，促請美方派遣高階軍事將領及國防決策層級官員來臺與我交流，協助我檢討建軍規劃與各項戰力建置優先順序，強化雙邊高層面對面之政策溝通，深化雙邊軍事合作。

國防部強調，預判中共將持續藉兩岸互動、協商，營造臺海情勢趨於和平話題，以誤導視聽之慣用手法，期影響美對我供售先進武器裝備之決策。

國防部指出，目前執行中之對美重大軍購案包括「AH-64E攻擊直升機」、「UH-60M通用直升機」、「派里級巡防艦」、「AAV-7兩棲突擊車」、「人攜式短程防空飛彈」、「方陣快砲」、「F-16A/B戰機性能提升」、「P-3C長程定翼反潛機」、「愛國者飛彈系統性能提升」等9項，獲得後能大幅提升國軍整體戰力，達成捍衛國家安全及維護亞太區域和平之任務。

(旺報)