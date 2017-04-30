美翻! 桃園乾燥花農場 怎麼拍都夢幻

麥稈菊會隨著氣候、濕度開合，當濕度較重或是下雨的天氣， 麥稈菊就會隨著濕度而閉合，若是陽光下、乾燥的天氣，麥稈菊會綻放，宛如天然濕度計。(楊婕攝)

一大片麥稈菊花海，五彩繽紛。(楊婕攝)

讓女孩們少女心噴發的乾燥花，也能現採DIY，在桃園有這麼一處以乾燥花為主題的農場，讓遊客能現場摘採喜歡的花朵，再自己DIY插入花盆裝飾，而光是置身在顏六色的繽紛花田中，就美到讓人不想離去，快門按個不停。

位在桃園觀音鄉的青林農場，是全國第一家以乾燥花為主題的農場，黃、橘、紅、粉紅、白、淡黃，一朵又一朵的花在土地上繽紛綻放，提著花藍在花田間穿梭，看著蝴蝶、蜻蜓展翅飛翔，美到相機捨不得放下。

遊客可以現採麥桿菊，在到DIY教室製作成乾燥花盆。(楊婕攝)

麥桿菊花田吸引遊客拍照。(楊婕攝)

農場裡種植的乾燥花其實是別名為蠟菊的麥稈菊，因花卉水分含量少，觸感極似乾燥花，花色鮮艷且長久不褪色，是最理想的乾燥花材，青林農場的吳姐表示，麥稈菊是由老闆從澳洲引進，花期在1~5月間，適合溫度在15~25度間，照顧起來相當辛苦。

而農場內除了麥稈菊外，還有原先主打的向日葵，全年度都有的向日葵，預計在七八月間會開得更加美麗，此外農場裡還有依季節種植各式香草植物、薰衣草、紫色馬鞭草，一年四季都有不同花卉可欣賞。

(中時電子報)

農場裡還有向日葵花海。(楊婕攝)