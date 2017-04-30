中油汽柴油價格 明日起各調降0.5元

中油宣布，國內汽、柴油價格明（1）日各調降0.5元。（資料照／方濬哲攝）

中油公司依浮動油價機制計算，自明（1）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升23.7元、95無鉛汽油每公升25.2元、98無鉛汽油每公升27.2元、超級柴油每公升21.3元。

中油公司指出，因市場對石油輸出國組織(OPEC)減產平衡油市的效力產生疑慮，加上利比亞重啟境內最大油田Sharara，帶動該國原油產量驟升，致使國際原油價格續跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶50.33美元，較前週52.37美元，下跌2.04美元，新台幣兌美元匯率升值0.199元，國內油價依公式計算跌幅為3.62%，汽、柴油每公升應各調降0.5元。各式汽、柴油參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格應以各營業點公告為準。

中油公司強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者在享受國內低油價的同時，應體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力

(中時電子報)