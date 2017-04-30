金門412迎城隍 他捐2000件紀念衫
文化部列為國家重要民俗，金門一年一度的盛會「412迎城隍」即將登場，全台10大觀光小城之一的后浦已迎來絡繹於途的遊客。當地知名企業冠峰建設和嘉興建材行今（30）日捐贈2000件紀念衫給浯島城隍廟，為全島規模最大的廟會再增添繽紛色彩。
農曆4月12日「金門迎城隍」活動長達1個月，連日來系列單元已陸續展開，如今天下午登場的「獅王爭霸戰」高樁比賽，就吸引不少觀光客來到。當日重頭戲的浯島城隍與眾神明遶境巡安，將有更多旅台鄉親返鄉祈福，再見大街小巷人潮蜂擁的盛況。
但這項海內外金門鄉親矚目的年度慶典活動，今年因為國內經濟景氣衰退，企業贊助不如往年，籌辦經費左支右絀。目前也是浯島城隍廟管委會監察人的金門冠峰建設董事長許燕輝，特別偕好友嘉興建材行負責人邱嘉樹共同捐出活動紀念衫2000件，提供四境陣頭、信眾遶境祈福之用。
浯島城隍廟管委會主委楊耀芸今早率同幹部連同日前分別由金酒公司、味丹與昇恆昌捐贈的衣、帽和毛巾，一併舉行過爐祈福儀式，希望穿戴的信眾能得到城隍爺的加持和庇佑，身體健康、事事如意。
金門縣林務所等單位也出動大批人力，妝點后浦小鎮的主要交通路口，包括金城車站圓環和東門碉堡圓環，都呈現迎城隍的平安、祈福氣氛，吸引不少遊客駐足拍照，成為島上讓人矚目的另類景點。
(中時)
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