美藉中處理北韓 外交部：川普亞太布局尚不完整

川普日前不斷強調中國正協助美國處理北韓問題。外交部表示，近來北韓不斷試射飛彈及進行核試等行為，不僅造成區域情勢緊張，也迫使華府不得不優先關注，並尋求中國大陸協助處理北韓議題，故外界一般認為，現階段川普政府尚難稱已有完整之亞太政策布局。

立法院外交及國防委員會5月1日進行「建構台美關係全新架構的目標、策略及期程」報告，外交部書面報告已送抵立法院。

外交部指出，自美國國會本年 1 月開議以來，美國聯邦參議院「台灣連線」人數已達 30 人，將近佔全體參議員人數的3分之1；而眾議院「國會台灣連線」人數更由開議之初的 194 人迅速增加至211 人，充分展現美國國會對台美關係的支持。

外交部強調，美方4月下旬派遣商務部首席副助理部長 Holly Vineyard率領智慧科技貿易訪團訪台，他是川普政府上任 3個月以來，訪台的最高層級官員。

外交部表示，將密切觀察川普政府各項重要國安、國防、外交、財經及貿易官員之任命案，並透過各種管道儘早與可能進入川普政府任職者建立聯繫，說明台美關係之重要性，積極爭取渠等對我之瞭解與支持。

外交部指出，推動建立「升級版」台美夥伴關係，未來除爭取美方持續支持我有意義參與世界衛生大會（WHA）等國際組織外，將與美方持續溝通，發掘各種有助強化雙邊關係的合作模式，擴大合作領域，建立一個更為緊密且全面的「升級版」夥伴關係。

(旺報)