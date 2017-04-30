名DJ鄭開來自曝隱疾 5年無性生活

鄭開來外表斯文帥氣，是繼李季準後第2代電台情人。(圖／本報系資料照)

NCC日前勒令停播中廣音樂網，讓擔任DJ有27年資歷的鄭開來，有參選台北市議員的想法，近日他接受專訪時，自曝爆曾患附睪炎，導致一顆睪丸萎縮，幾乎沒性慾望，也不想談感情。

鄭開來外表斯文帥氣，是繼李季準後，第2代電台情人，據《蘋果日報》報導，當紅時期還有粉絲送肚兜、闖進他家幫摺內褲，但過往感情低調的他，現坦言已無七情六慾，因為曾患附睪炎，後遺症是一顆睪丸萎縮，他自嘲已縮成像花生米大小，已5年無性生活。不過他豁達說：「以前該玩都玩過了，沒慾望也好。」

而現在他除了要參選議員，也將實現多年來的歌手夢，自掏腰包100萬元獨立發行，去年因胃潰瘍住院2周，讓他有了感觸，認為錢財帶不走，有時間就要享受人生、做自己想做且有意義的事。

(中時電子報)