國民黨主席候選人吳敦義台南拜票
國民黨黨主席候選人吳敦義今天在台南進行一連串的拜票行程，上午先來到南鯤鯓代天府參拜，並舉辦誓師大會，會場湧入近千位支持者，高喊「凍蒜」聲浪不斷，吳敦義上台時細數自己從政40多年來政績，在中央、地方行政都有建樹，而且「跨得過濁水溪、大甲溪、曾文溪、高屏溪還有林邊溪」，在國民黨向來較為弱勢的中南部地區，他都有信心贏得支持。
吳敦義舉2008年台灣史上第二次政黨輪替為例，指出民進黨並非打不倒，只要執政時做得不好，國民黨還是有機會拿回政權，像新政府執政不久，已經露出疲態，最近的一例一休、年金改革等政策，很明顯就是忽視社會現況，他認為要拚經濟才有前途；對於兩岸政策，他再提「一中各表」，講「一中」，雙邊關係才能和諧，說「各表」，人民心裡才能安定，「一邊各談兩個字，互相合作。」
「我準備好了。」吳敦義強調他在歷任職務上，從未有違法、失職、圖利、及貪污等情事，既清白又有能力及成績，是可以信任的好人選，呼籲在場支持者票投6號，支持他擔任國民黨主席。
(中時)
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