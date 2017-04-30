莫瑞4強淘汰 「蠻牛」巴塞隆納拚10冠王
上週才捧起蒙地卡羅大師賽生涯第10冠，「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)巴塞隆納公開賽再1勝，就能將劇本複製一遍。球王莫瑞( Andy Murray)不敵提姆(Dominic Thiem)4強止步後，納達爾則直落二6比3、6比4擊敗阿根廷澤巴洛斯（Horacio Zeballos），決賽對決世界排名第9提姆。
受困右肘傷勢，莫瑞印地安泉賽首輪爆冷敗後，又在蒙地卡羅大師賽提前16強打包，巴塞隆納則在4強賽則2比6、6比3、4比6三盤不敵提姆，即將到來的法網對莫瑞看來危機重重。
反觀納達爾在紅土顯得游刃有餘，目前寫下9連勝的他，過去20盤僅失1盤，巴塞隆納網賽至今未失一盤挺進決賽，過去曾在2005至09年締造5連霸，2011至13年3連霸，去年重拾王座，本屆放眼蟬聯王座並挑戰個人賽史第10冠。
「提姆對紅土非常拿手，他也早就被看好是奪冠熱門。」納達爾對於提姆撂倒莫瑞並不意外，「如果你照他的節奏打，要擊敗他幾乎是不可能，決賽要贏勢必得拿出最佳表現。」
(中時電子報)
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