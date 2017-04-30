神秘嘉賓 俄州一家人正要吃晚餐祖克伯突敲門

祖克伯去年11月在祕魯參加APEC會議。(美聯社)

美國俄亥俄州一戶人家周五正要吃晚餐時，突然接獲通知有一位神秘貴客拜訪，沒想到這個人就見到臉書創始人之一祖克伯(Mark Zuckerberg)，他們還一起共進晚餐。

根據《財富》(fortune)雜誌，丹尼‧摩爾(Daniel Moore)一家住在距離克利夫蘭市(Cleveland)約55哩的Newton Falls鎮，周五晚間他們要開始吃晚餐20分鐘前，突然接到訊息有位神秘嘉賓到訪，沒想到一開門發現這個人是臉書創辦人之一祖克伯。

這戶人家之所以會被祖克伯拜訪，主要是因為他要員工尋找在去年11月，身為民主黨支持者但卻投給共和黨總統候選人川普(Donald Trump)的人。摩爾曾為川普拉票過，並且被當地新聞網站Cleveland.com引述。

但祖克伯和摩爾一家不只是談政治，摩爾表示他們也談到一間在烏干達的孤兒所，祖克伯表示將會計劃為此舉行慈善募款。摩爾說祖克伯相當重視家庭和社群，他用他的錢來做很多正向的事情。

祖克伯目前正在進行全國性訪問中，他在今年1月時宣布將到美國50州拜訪民眾，多了解它們的生活、工作和對未來的想像。

(中時電子報)