神秘嘉賓 俄州一家人正要吃晚餐祖克伯突敲門
美國俄亥俄州一戶人家周五正要吃晚餐時，突然接獲通知有一位神秘貴客拜訪，沒想到這個人就見到臉書創始人之一祖克伯(Mark Zuckerberg)，他們還一起共進晚餐。
根據《財富》(fortune)雜誌，丹尼‧摩爾(Daniel Moore)一家住在距離克利夫蘭市(Cleveland)約55哩的Newton Falls鎮，周五晚間他們要開始吃晚餐20分鐘前，突然接到訊息有位神秘嘉賓到訪，沒想到一開門發現這個人是臉書創辦人之一祖克伯。
這戶人家之所以會被祖克伯拜訪，主要是因為他要員工尋找在去年11月，身為民主黨支持者但卻投給共和黨總統候選人川普(Donald Trump)的人。摩爾曾為川普拉票過，並且被當地新聞網站Cleveland.com引述。
但祖克伯和摩爾一家不只是談政治，摩爾表示他們也談到一間在烏干達的孤兒所，祖克伯表示將會計劃為此舉行慈善募款。摩爾說祖克伯相當重視家庭和社群，他用他的錢來做很多正向的事情。
祖克伯目前正在進行全國性訪問中，他在今年1月時宣布將到美國50州拜訪民眾，多了解它們的生活、工作和對未來的想像。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。