LPGA》龔怡萍、徐薇凌不敵強風 台6將北德州全部出局

前兩輪並列第21的龔怡萍，第3輪只揮出79桿無緣最後1輪決賽。(美聯社資料照)

北德州大獎賽在第2、3輪設2道晉級門檻，闖過第1道晉級線的龔怡萍與徐薇淩，30日第3輪不敵強風，同樣爆出79桿遭淘汰，使得台灣6女將這場比賽無人闖進最後1輪決賽。

打完第3輪取總桿217桿(+4)以內共53人進入決賽輪，另有26人在第2道門檻被淘汰。去年贏得2勝的日本女將野村敏京，雖第3輪只打出平標準桿72桿，仍以領先2桿的總桿205桿(-8)保持領先。

207桿並列第2有3人，包括前球后韓將朴仁妃、美國39歲老將柯兒與17歲韓國業餘小將成恩貞。成恩貞第3輪揮出69桿，柯兒70桿，朴仁妃71桿。

2周前在17日樂天錦標賽贏得第19座LPGA冠軍的柯兒，近2場打出寶刀未老實力，決賽輪爭奪「連2勝」。

第3輪每小時20英里風速對美國女將路伊絲毫無影響，揮出當天最佳成績66桿，讓她以208桿躍居第5，決賽輪爭奪逆轉勝與2014年6月阿肯色錦標賽以來首冠。

(中時電子報)