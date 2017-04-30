中和警匪槍戰 現場連開30多槍 犯嫌劉邦誠為劉邦友堂弟
新北市警方今11時許查緝60歲通緝犯、前桃園縣長劉邦友的堂弟犯劉邦誠時，雙方在中和區興南路二段興南夜市發生正面衝突，雙方互開30多槍，隨後劉嫌躲進附近一處公寓要求要見女友，否則自殺，警方出動上百名人力，已封鎖景新街410巷，目前劉嫌女友已到場喊話，新北市警察局長胡木源也在剛才進入現場坐鎮指揮，並向歹徒喊話，希望能夠減少傷害。
劉邦誠現年61歲，綽號「海山大哥、老三」，他在大台北地區專以設局仙人跳詐財、介入都市更新案，並擁槍自重吸收幫眾販賣毒品，對外自稱「天道盟太陽會總顧問」。劉嫌更涉嫌自2016年9月起多次於幕後操控、指揮所屬成員從事恐嚇取財、持械滋事，專以處理債務、敲詐勒索及販毒牟利。
警方指出，新店警方原定30日上午在劉嫌從基隆返回新店途中攔捕，卻讓他逃走，劉嫌稍早與女友會面完畢後，在另名小弟搭載下前往中和地區，恰被共辦單位中和警力發現，劉嫌當即開槍反擊，逃上公寓劉嫌並稱擁有手榴彈，警方立即封鎖附近多條巷弄，所有警員身穿防彈背心、頭盔，手持防彈盾牌戒備。
這附近鄰近南勢角，原本就是中和鬧區，夜市攤販市場擁擠，現場幾擠近大批圍觀民眾，氣氛帶有一些緊張。據悉，劉嫌要求女友進入公寓會面，警方起初擔心女友成為人質，未答應他的要求，目前劉嫌女友在警方陪同下，已上樓與嫌犯溝通。
(中時電子報)
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