MLB》高梅茲完全打擊助拳 達比修宰天使奪勝
完全打擊的紀錄價值連城，若只想用4個打席就達標，更是艱難的挑戰，不過遊騎兵的高梅茲(Carlos Gomez)卻做到了！他30日在遊騎兵主場對戰天使，前3打席就敲3支安打聽牌，7下第四度上陣，逮中一記速球扛出中外野2分炮，完成生涯第二次的完全打擊，率遊騎兵6比3擊敗天使。
天使此役推出查維茲(Jesse Chavez)先發，他前4局威風八面，但卻壓不住高梅茲，首局被他敲二壘安打，3下又挨了一記一壘安打。接著5下，他更是用三壘安打狙擊查維茲，不僅讓自己完全打擊聽牌，還助球隊扳平戰局。隨後歐多爾(Rougned Odor)再轟一發2分炮，助遊騎兵逆轉取得2分領先。
而遊騎兵的先發達比修有，則延續前役的好狀況，前5局僅在4上遇亂流失掉2分，更狂飆9次三振。不過到6上，他控球突出現狀況，連續送出2次保送，接著雖三振普侯斯(Albert Pujols)，卻又投出保送，讓天使不靠任何安打就攻占滿壘，但他及時穩住陣腳，連抓2個出局數解危。
接著到7下，當時球隊4比2領先，高梅茲第四度上場打擊，此時場上投手雖從查維茲換成沃德茲(Jose Valdez)，卻同樣壓不住他的打擊，面對沃德茲投出第一球96英里(約155公里)的速球，一棒轟出中外野2分炮，達成完全打擊，並助球隊擴大為2分領先，奠定勝基，也讓拚了125球的達比修順利斬獲第3勝。
高梅茲這次達標，是繼2008年5月7日後，第二次締造完全打擊紀錄，也是本季大聯盟出現的第三次完全打擊。值得一提是，前兩次締造完全打擊的教士麥爾斯(Wil Myers)及國民騰納(Trea Turner)，都是在號稱「打者天堂」、外野遼闊的洛磯庫爾斯球場(Coors Field)達標，更顯高梅茲紀錄的難能可貴。
(中時電子報)
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