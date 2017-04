蔡英文發推特：不得因任何理由排除台灣參加WHA

總統蔡英文在推特呼籲,台灣今年一定要參加WHA。(圖/蔡英文推特)

世界衛生大會(WHA)召開在即,雖然已有多國力挺台灣參加,但可能是迫於大陸方面壓力,我國尚未收到邀請函。對此,總統蔡英文在推特喊話,不得因任何理由排除台灣參加WHA。

蔡英文昨(29日)在社群網站推特發文,以英文書寫對台灣參與WHA的期待,意在向國際喊話。她說,在台灣申請參加WHA時,我們非常感謝國際社會的持續支持,謝謝你們為台灣發言。

蔡英文強調,台灣致力協助各國面對關於健康挑戰,積極參與世界各地的衛生項目,台灣今年不得因為任何理由而被排除在WHA之外。希望衛生問題不要有國界之分,台灣也是全球健康衛生方面不可或缺的角色。

蔡英文推特全文如下:

On Taiwan's participation in the WHA, we are grateful for continued support from the intl community. Thank you for speaking out for Taiwan.

Taiwan is committed to assisting other countries that face health challenges & active contributor to health programs around the world.

Taiwan should not be excluded from WHA this year for any reason. Health issues don't stop at border & Taiwan's role is impt to global health.

