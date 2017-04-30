妻解放曬比基尼秀美尻 蔡阿嘎說話了！
網路紅人蔡阿嘎去年和初戀情人「二伯」結婚，小倆口婚後常放閃，分享新婚喜悅，升格當人夫的蔡阿嘎，提到嬌妻都藏不住甜蜜，而近日二伯到沙巴旅遊，她解放曬出比基尼照秀美尻，辣照曬出，老公蔡阿嘎看到後也留言回應，曬恩愛閃蝦眾人。
近日到沙巴旅遊的二伯，近日再臉書曬出當地旅遊照，同時也到海邊享受度假時光，看到當地美景讓她直呼「超美的海邊一定要穿個比基尼啊～」二伯先是曬出比基尼側面照，白皙美背若隱若現，昨（29日）則大解放，換上桃紅色比基尼背影照，纖細蠻腰和美尻全都露，畫面美爆。
有別於平時休閒打扮，二伯比基尼美照大讚沙巴美景，焦點卻都在她的比基尼上，連這次沒同行的老公蔡阿嘎也大讚「風景其實還好~ 人比較美!!!!!! (真心不騙~絕非偷做壞事甜言蜜語) XDDDD」，一邊放閃還不忘搞笑。
(中時電子報)
關鍵字：蔡阿嘎
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