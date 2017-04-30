化阻礙為動力！心智障礙啦啦隊比賽台中登場
台灣中南區心智障礙啦啦隊來自全國700名心智障礙同學、200名大專院校志工及其他老師家長等，今天（30日）齊聚台中市政府府前廣場，參加「第17屆台灣中南區心智障礙啦啦隊比賽」，選手化阻礙為進步動力，認真、開心地舞動身體，將多日來努力練習成果，當做母親節最好的禮物。
由社團法人中華身心障礙運動休閒服務協會所主辦「台灣中南區心智障礙啦啦隊比賽」已經邁入第17年，今年是第6次與台中市政府社會局合作，共有來自苗栗、台中、彰化、雲林、南投、嘉義、高雄、屏東、台東等縣市計26隊國小、國中、高中（職）啟智班(機構)近700位心智障礙同學參賽。
社會局副局長陳坤煌歡迎各縣市參賽隊伍來到台中，市府第6年與協會合作舉辦啦啦隊比賽，讓身心障礙的大朋友小朋友秀出才藝，秀出體能，促進身體健康，也是最好的社會參與，市府府前廣場各項無障礙環境完善，也提供比賽選手安全便利的活動環境。
台中市政府為促進身心障礙者社會參與，優先改善無障礙交通環境，提供復康巴士讓身心障礙者行無礙，亦透過補助團體辦理社區培力活動，讓身心障礙者依照興趣參與社團活動，生命更精采。
台中市今天天氣晴朗，參賽同學熱情舞動，努力克服身體限制，臉上的笑容與汗水，展現出生命的熱情。
(中時)
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