清秀女藥頭放毒也放電 毒蟲為愛遭逮也甘願
綽號「妹妹」的22歲陳姓女子，無業且染有毒癮，更因缺錢鋌而走險販毒。她長相清秀，是台北市文山區毒品圈公認的「正妹」。北市警信義分局偵辦販毒案，循線查出「妹妹」涉嫌販毒事證，日前收網逮人，當場在陳女住處查獲他正販賣毒品給黃姓男子，訊後依均依毒品罪嫌送辦。
信義分局於今年2月中破獲陳、李姓毒鴛鴦橫行信義區六張犁販毒集團，專案小組持續溯源，發現綽號「妹妹」的陳姓女子，與該不法集團間也有從事買賣毒品的犯行。
警方經多次跟監、蒐證完備，日前同步執行查緝，在文山區久康街一帶，查獲「妹妹」正於住家與45歲黃姓男子交易毒品，現場查扣第二級毒品安非他命、吸食器、電子磅秤及分裝袋等贓證物。
警方調查，「妹妹」年輕又長相清秀，係文山區一帶毒品人口間公認的「正妹」，平日無業不僅施用毒品成癮，更因缺錢販毒，不少藥腳風聞她姿色而捧場，甚至有毒蟲在半年間曾遭信義分局查獲3次，仍堅持只向「妹妹」買毒。
警方查獲「妹妹」交易毒品人贓俱獲，她本人絲毫不畏懼坦承販毒，反而是藥腳為了保護她，堅稱毒品係向不詳人士購買，經警提示相關證據，才伏首認罪。
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(中時)
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