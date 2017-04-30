「球后」高寶璟眼疾退賽 柳蕭然、艾莉雅北德州「爭后」
連續79周、累計98周位居世界第1的紐籍韓裔20歲「球后」高寶璟，本周北德州大獎賽是她的「保后戰」，但她30日第3輪出發前，卻因眼晴紅腫宣布退，使得能否續當世界第1的主控權，落後世界第2韓將柳蕭然與世界第3泰國女將艾莉雅的身上。
柳蕭然目前世界排名積分落後高寶璟0.77分，只要這場比賽獲得前2，就可在26歲成為LPGA史上第10位「球后」；落後1.03的艾莉雅若是奪冠，也有機會攻頂登上世界第1。
前兩輪位居第2的艾莉雅，雖第3輪在強風中失常打出76桿，仍以210桿位居並列第6，柳蕭然則揮出三天來最佳成績68桿，以211桿躍居並列第11，2人都保持在領先榜，惟艾莉雅落後領先者日本女將野村敏京5桿，柳蕭然落後6桿，2人不易在決賽輪贏得逆轉勝與「封后」。
這次是高寶璟2014年正式成為LPGA會員選手以來，首度中途退賽。她的經紀人後來發出聲明指出，高寶璟的眼晴紅腫，可能是1周來過敏所導致，醫生同時建議她短期內不要戴隱形眼鏡。
(中時電子報)
關鍵字：世界
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