郝龍斌南下彰化與千名黨員座談 批蔡政府戴奧辛蛋處理草率

國民黨主席候選人郝龍斌今天中午南下彰化與千名黨員座談尋求支持。(謝瓊雲攝)

郝龍斌約在上午10點50分抵達會場，與場外大批支持者握手致意。(謝瓊雲攝)

郝龍斌進入會場前與黨員支持者合照，他強調黨主席的責任就是窮盡洪荒之力找出能勝選、帶國民黨重返執政的總統候選人。(謝瓊雲攝)

國民黨主席候選人郝龍斌30日南下彰化，至員林與千名黨員座談，並向女性支持者親切送上一束康乃馨；他除了批評蔡政府在處理戴奧辛蛋事件的過程太過草率，也再度強調，黨主席的責任，就是要窮盡洪荒之力，找出能帶領國民黨贏得大選'重返執政的人選，而與他私交甚篤的郭台銘是目前檯面上最有勝算的人選。

郝龍斌今天上午10點50分左右抵達座談會會場，在前立委、國民黨中常委蕭景田的號召下，由三條里長張尚裕統籌，在員林市大家來餐廳席開104桌，與黨員座談搏感情，不少員林市鄰近鄉鎮的代表會黨籍代表與村里長都出席力挺；他上台致詞時指出，沒有2018、就沒有2020，國民黨只有團結起來才有勝算的可能，呼籲大家一起支持能帶領國民黨重返執政的人選。

郝龍斌受訪時強調，擔任國民黨主席最重要的任務，就是要贏得2018和2020的選戰，其中郭台銘就是是目前檯面上最有機會代表國民黨打贏蔡英文的人選，他與跟郭台銘是很好的朋友，由於目前距離2020還有3年，屆時如果郭董的民調還是最高，大家就應該全力支持。

他說若當選國民黨主席，將窮盡洪荒之力找出能助國民黨勝選、重返執政的總統候選人，這是主席責無旁貸的責任；任何一個人能代表國民黨打贏民進黨，就會支持他出來選總統，3年後的民調，誰最有勝算、就支持誰。

對於彰化傳出有戴奧辛毒雞蛋影響蛋價與消費者信心，郝也批蔡政府事件處理過程太過草率，看來非常糟糕；到底戴奧辛的汙染源在哪裡、受汙染的蛋商有哪些，應從源頭管理和流向管制等做好，而非尚未搞清楚整個狀況就對外發布消息，這樣做不僅讓蛋農受損，更讓民眾恐懼，而最重要的戴奧辛汙染散布到哪些地方，也還沒搞清楚。

他表示，蔡英文過去一再強調食安五環，可是每一次遇到食安問題，她的處理方式，卻都是讓民眾陷於恐懼，也讓整體的經濟受影響，非常糟糕。

(中時)