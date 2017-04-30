雲科大校長楊能舒：要金雞母也要學術能量

雲林科技大學校長楊能舒（雲科大提供）

國內各大學不只面臨少子化、陸生數急凍的挑戰，更嚴重的困境是招收不到優秀博士班學生，雲科大鎖定於招收印度頂尖學生，校長楊能舒坦言，印度經濟在起飛，工作好、薪水高，連自己也找不到優秀博士班學生，各國都是在花錢買學生。

楊能舒表示，全世界每個大學都想要大學生來繳學費，好的究生來充實研究能量，需要金雞母，也需要術論文能量，但成功的很少，除了非常有名的學校，好的博士生都是要花錢買，大學不是職業訓練所，「沒有學術不叫大學」。

「博士班不是像炒一盤蚵仔煎（湊人數就好）」楊能舒說，人才培育問題，今天問題不解決，明天代誌更大條，學界也很著急，「現在不耕耘，未來是零」。

4月26日教育部、經濟部、半導體業者、台清交成及雲科大等校在新竹開會，談到學用落差，憂心現在台灣人不念Ph.D.（博士）了，沒有高端的研究，人才從哪裡來？半導體業如何領先？

台灣的人口數急遽下降，半導體業若要保持成長，估計一年需要4萬個工程師，但目前一年相關科系碩博士只有1萬9700人。

楊能舒表示，台灣人口不斷下降，大陸狂買台灣半導體公司及人才，節省30、40年時間，再慢有一天會趕上，人才被狂抽，台灣如何保住？

他說，無論甚麼大廠都需要博士，雲科大與海德拉巴的IIT、兩個科學園區簽約的原因在此，讓產博與業界簽約、做業界的題目、去業界實習、回業界在外國的分廠，「不拚這一條不行」，但是像IIT這種好學校，連自己也在找優秀博士班學生，給優渥獎學金。

但招收優秀外籍生，意味著碩、博士生都一起用英文上課，楊能舒坦言這是挑戰與折磨，老師需要語言能力，本地學生也不一定聽得懂，全英文教學的老師常要「上兩次課」，一下課本地生就來要老師再講一次。

(中時)