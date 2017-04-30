NBA》快艇或爵士？柯瑞：每秒比賽都沒錯過
勇士還在靜待5月1日凌晨3點30分的快艇與爵士比賽結果出爐，才能確定到底誰跟他們在西區準決賽碰頭，不過勇士當家球星柯瑞似乎準備好了，無論是碰上快艇或爵士，柯瑞說：「這個系列賽的每1秒，我都沒有錯過！」
儘管勇士本季對上快艇與爵士，都拿3勝1敗的對戰優勢，但他們卻不敢大意，這兩天訓練都針對這兩隊的戰術與走位練習，甚至勇士代理總教練麥克布朗也跟球員講好，1日訓練一結束，就馬上叫球員回家觀看這場搶七大戰。
談到快艇與爵士的系列戰，柯瑞說：「我每1秒比賽都沒錯過，你會更專注在這兩隊比賽時的具體細節，像是一些戰術打法，或是你可以對上的球員，是否有什麼比賽習慣，我並不是以球迷的觀戰角色來看這6場比賽。」
不過對於勇士整整休息8天，才在5月3日主場進行西區準決賽首役，柯瑞認為，這對勇士的傷兵確實帶來幫助，「唯一的挑戰就是，如何在這段時間仍然保持備戰狀態。」
麥克布朗反而一點也不擔心，強調勇士是支經驗豐富的隊伍，「我們球員打過很多季後賽，之前也有過橫掃對手經驗，他們早就經歷過了，就連本季才加入我們的杜蘭特與威斯特，他們也有橫掃經驗，所以無須擔憂。」
(中時電子報)
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