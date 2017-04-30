教育新南向招收國際生　環球科大已有馬來西亞基本盤

環球科技大學外籍學生去年突破600人，其中500多人來自馬來西亞（周麗蘭攝）

環球科技大學外籍學生去年突破600人，其中500多人來自馬來西亞，環球師長眼中的大馬學生認真、肯學、尊師重道，去年選拔「環球優秀青年」以代表接受縣府表揚，結果第一、二名都是馬來西亞生。

環球的外籍學生目前來自14國，大多數是馬來西亞占8成5，其餘是印尼、菲律賓、越南、日本、大陸、香港、澳門，105學年度新增大陸短期研修生（半年）94人，一度創新高700多人。

去年九月陸生人數來台急凍，環球科大原本預估69名短期研修生就讀，因陸方不如往年鼓勵，實際報到人數29人，有些學生已辦好入台證，但臨時取消求學計畫，幸好深耕東南亞招生版圖多年，能避開政治地雷，去年秋天仍有94名國際新生，衝擊較小。

校方認為，陸生沒來但總人數「影響不大」，持續南向招生，未來3年國際生目標是破1000人。

環球耕耘馬來西亞外籍生10年，師長與學生關係就像家人，國際長陳盈霓綽號「阿母」、副國際長曾士齊「曾爸」。

教授們眼中的馬來西亞學生，認真維持中華文化傳統，比台灣人還看重，對師長謙卑恭敬，常規有分寸，求學態度認真，善用每一分教學資源不浪費。

陳盈霓覺得馬來西亞是一個高度文化融爐，因多元文化背景，創造力與色彩運用都特別豐富，他們選擇就讀時尚造形系、創意設計系最多。

教育部新南向政策有三個面向，國際產學專班（學位生）、外國青年技術專班（短期技術班）、外國師資培訓班，環球科大以馬來西亞為基本盤，另立新目標招收印尼生，預計企管系、行銷系各開2班，招收160名學生。

(中時)