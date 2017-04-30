員警守株待兔　逮到偷車男

王男訊後被移送法辦。（警方提供）

警方守株待兔之下逮到來取車的王男。（警方提供）

桃園市警局八德分局廣興派出所員警，今天凌晨巡邏時，在八德與中壢的交界龍江路段，發現一臺被報失竊的紅色馬自達停放在路邊，員警守株待兔之下，看見40歲的王男出來取車，當場將王男人贓俱獲，並在車內起出一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及注射針頭等物品，王男坦承將偷來的車牌掛在偷來的車輛上，毒品也是他所有，訊後被依竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。

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(中時)