黑墨鏡樂團義演 全場不開燈的音樂會
由視障者組成的「黑墨鏡樂團」，將在母親節前夕舉辦感恩音樂會，但表演方式與往年不一樣，將透過音樂、歌唱方式，詮釋視障者生活的劇情，觀眾席和舞台全部都是漆黑，只有指導老師的琴鍵上有微弱燈光，讓觀眾在不開燈的音樂會感受盲人生活意境。
「黑墨鏡樂團」連續13年在母親節前夕舉辦感恩音樂會，最近正加緊練習，5月2日晚上7點到9點將在台中市大墩文化中心舉辦感恩音樂劇，免費邀請民眾來欣賞，感受聽見，看不見的感覺。
「回饋社會，也展現自立自強！」台中市盲人福利協進會所屬的黑墨鏡樂團，團員除了指導老師邊平威視力正常以外
，其餘都是全盲，他們希望藉著表演機會，讓社會大眾知道黑墨鏡樂團的演奏實力。
多年來都默默協助黑墨鏡樂團的企業主和社團，盼藉音樂增加曝光，讓他們有更多的表演機會，這是活出自我的真實寫照，比起社會救濟更富生命價值。
「表演現場漆黑！請提早入座！」黑墨鏡樂團將由團員合唱「你是我的眼」拉開序幕，因表演期間全場不開燈，一起在黑暗中交流視障者的歌聲和心聲。
音樂會晚上6點30分開始入場，7點準時開始，其中，6點45分到6點55分是感恩回饋時間，主辦單位台中市盲人福利協進會將致贈感謝狀給贊助單位：世新大學校友會、信誼基金會
、廣福獅子會、紅玉獅子會、台灣船井技研公司、冠穎食品公司、巨燁塑膠公司、我家油漆公司、省教授省油墊片、樂成宮、聖恩開發公司等。
(中時)
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