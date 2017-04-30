裝發怒丟毒品包 毒鴛鴦被警逮
桃園警察分局中路派出所警員江振緯，昨天晚上8點多下班後，在回家途中經過桃園市壽昌街，發現44歲的杜男和44歲的葉女，神色怪異的從自小客車下車，隨即進入某棟大樓內，因該處常有毒品人口出入，江振緯員立即向所長報告，請同仁著便衣到場支援
支援警力在外等候至10點多，杜男和葉女雙雙回到車旁，員警立刻上前盤查，兩人雖表示只是來找朋友，但當員警進一步詢問時，杜男卻突然惱羞成怒，怒斥員警「我又沒有前科憑什麼被盤查」，並想假借發火，偷偷向後丟出一包0.18公克的海洛因。
沒想到員警十分眼尖，立刻將他識破，杜男見狀後猛力向前衝撞意圖逃逸，最後被員警壓制逮捕，並在杜男的手提包內查獲0.61公克的海洛因、0.33公克的安非他命及毒品吸食器，杜嫌坦承毒品等物品都是他所有，是自己準備要吸食用的，葉女雖未攜帶毒品，但坦承有吸食毒品，兩人經施檢均呈毒品陽性反應，訊後被依毒品危害防制條例移送法辦。
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(中時)
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