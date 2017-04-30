台中市客家流行音樂巡演，5／5起唱進校園

台中市政府客家事務委員會舉辦「2017台中市客家流行音樂校園巡演」。（圖／台中市府提供）

為傳揚客家文化、創新客家音樂發展，台中市政府客家事務委員會舉辦「2017台中市客家流行音樂校園巡演」，邀請在地歌手黃鎮炘與阿比百樂團，自5月5日起陸續前進各國中、國小，帶來融合傳統客家歌曲與流行樂的精采表演，傳達客家文化之美。

「阿比百樂團」為台中市在地創作型樂團，作品皆為團員自行創作，其中主唱黃鎮炘之樂曲曾獲得行政院主辦的客家桐花歌曲創作、客家桐花祭創作大賽及新聞局的原創流行音樂等多項獎項，更身兼金曲客語歌手及最佳客曲專輯獎入圍者，因創作靈感多來自客庄生活點滴，曲風時而流露出對家鄉情感與母語的依戀。

市府客委會主委劉宏基表示，為減少客家文化的世代斷層，增加學童對客家音樂的了解及喜愛，去年首次辦理客家流行音樂巡演，以極富創新與流行元素的演唱走入校園，並透過現場教唱互動方式帶動全場歡樂氣氛，獲得師生廣大的支持與迴響，今年特別推展至海線學校，將不同風貌的客家音樂傳遞至更多區域。

校園巡演自5月起陸續於5所海線及市區國中小學登場，包括5月5日大雅文雅國小、5月9日潭子潭陽國小、5月18日神岡社口國小、5月23日北屯崇德國中及6月1日清水西寧國小等。

演唱「隔壁的阿婆」、「一起唱客家歌」、「新編桃花開」等經典創作外，也帶來古典名曲「Fuego」、「查爾達斯」及著名卡通「妖怪手錶」改編，融合琵琶、長笛、小提琴等中西樂器之演奏與客家童謠教唱，讓學童在互動表演的過程中，感受到現代客家音樂不再僅限於山歌、小調，注入抒情與搖滾等流行元素，帶動年輕族群對客家歌曲文化的喜愛及認識。

(中時)