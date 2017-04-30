PGA》瑞澳組紐奧良賽獨走 美國組史畢斯第4

瑞典比利克斯(右)與澳洲史密斯(左)領先4桿獨走。(美聯社)

「瑞澳組合」比利克斯與史密斯，在團體賽的紐奧良菁英賽第3輪「4人2球賽」再合力交出68桿，以領先4桿的總桿197桿(-19)獨走，暫居第2至第5都是「美國組合」，包括落後5桿暫居第4的前球王史畢斯與帕莫。

明天(1日)決賽輪進行「4人4球賽」，從第2輪這個賽制最低桿62桿來看，這場1981以來首度舉辦的團體賽，暫居前5組合都有機會奪冠。

暫居前5組其中4組是美國選手，除了暫居第4的史畢斯／帕莫，霍夫曼／華特尼與奇士納／布朗，同以總桿201桿並列第2，布萊恩／克里斯， 203桿位居第5。

(中時電子報)