宜蘭南澳鄉1女子不幸溺斃

宜蘭縣消防局勤務指揮中心今天上午10點29分接獲民眾報案，指南澳鄉靠近碧候溫泉處有1名年輕女子溺水，女子雖由現場民眾救起並施以CPR（心肺復甦術），因事故發生地點位於山區偏僻處，雖緊急出動救難直昇機載著救難人員前往協助，但仍回天乏術。

宜蘭縣消防局表示，今天上午10點29分接獲民眾119報案，表示南澳鄉南澳北溪靠近碧候溫泉處有民眾溺水，已由現場民眾救起並施以CPR，另請求消防局派員支援。

勤務指揮中心立即派遣南澳分隊人車前往搶救，但因為事故地點位於山區偏僻處，車輛無法抵達，救難人員必須再步行約3公里，且現場路況難行搬運困難，於是再申請救難直昇機前往協助。

救難直昇機在下午1點抵達事故現場，但女子已失去生命徵象，經進一步施以搶救仍無法挽回性命，救難人員遂改執行吊掛作業，並在下午1點15分降落在南澳綜合運動場，因溺者家屬拒絕送醫，現場交由家屬及員警處理。

(中時)