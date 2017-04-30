行李愈帶愈多？這些物品最沒必要放進行李箱
出遊打包行李時深怕少帶東西，少說得多花錢或浪費資源，反而愈帶愈多加重旅途負擔，而旅行如何帶少少，或許可以參考一下減法行李打包術，以下物品大可考慮不必放進行李箱，不必再糾結行李怎麼塞。
打包行李不知如何取捨？旅遊網站skyscanner的減法打包術列出幾件可有可無的行李，包括相機、旅遊書、飾品、高跟鞋、電棒捲等。在人手一支智慧型手機的時代，攜帶相機與旅遊書的必要性降低，手機拍照即時修圖、上傳社交圈都相當方便，手機亦能隨時上網搜尋當地旅遊資訊。
雖然出遊時也想精心打扮拍美照，從太陽眼鏡、草帽、絲巾、涼鞋、泳裝都想帶，但為了減少行李負擔，建議挑選其中幾項就好，且除非有必要場合需要，高跟鞋或電棒捲等物品就不必多帶，攜帶方便行走的鞋款即可。
此外，若入住飯店有提供毛巾、清潔用品，當然最能節省行李打包空間，但如果考量環保旅遊概念，可選擇占用空間較小且吸水的微纖維材質毛巾，愛地球同樣亦能輕鬆打包行李。
(中時電子報)
文章來源：skyscanner
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